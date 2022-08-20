Sevilla beraberliği zor kurtardı: 1-1

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Julen Lopetegui'nin yönetimindeki Sevilla ile Pacheta'nın ekibi Real Valladolid karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken konuk ekip Real Valladolid'in 80. dakikada Anuar Tuhami ile bulduğu gole ev sahibi Sevilla 86. dakikada Karim Rekik ile yanıt verdi.



MARCAO OYNAMADI



Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken, yine bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Alex Telles 78. dakikada oyuna dahil oldu.



SAHA KARIŞTI



Karşılaşmanın 86. dakikasında Sevilla'nın Karim Rekik ile bulduğu golün hemen ardından yaşanan bir pozisyonda saha karıştı. Sevilla'nın Arjantinli futbolcusu Lucas Ocampos'un, Real Valladolid kulübesinin hemen önünde Valladolidli oyuncuya sert bir müdahalede bulunması sonrası konuk ekibin yedek kulübesi Arjantinli oyuncunun üzerine yürüdü ve büyük bir gerginlik yaşadı. Daha sonra iki takım oyuncularının ve hakemin araya girmesiyle sakinlik sağlandı.



Bu sonuçla beraber iki takımda ligdeki ilk puanlarını almış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Almeria'ya, Real Valladolid ise Barcelona'ya konuk olacak.





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