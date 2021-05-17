Sevilay Öztürk'ten bronz madalya geldi

Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sevilay Öztürk'ten bronz madalya geldi
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17 Mayıs 2021 00:21
Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı.

S5 kategorisi kadınlar 50 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan Sevilay 43.82 ile üçüncü olurken, Sümeyye 44.10 ile yarışı dördüncü sırada tamamladı. Bu yarışta İspanyol yüzücü Teresa Perales, 38.78'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda S5 kategorisi erkekler 50 metre serbest stil finalinde yarışan Koral Berkin Kutlu ise 36.22 ile 5. oldu.

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