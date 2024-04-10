Servet Yardımcı için TFF iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da Seçimli Genel Kurul'a gidileceğini söyledi.



TFF'deki seçimde başkan adaylığı için Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı'nın adı geçerken yeni bir iddia gündeme geldi.



Candaş Tolga Işık'ın haberine göre, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF başkanlığı için adaylığını açıklayacak. Candaş Tolga Işık, "TFF Başkanlığı için adaylığını açıklamaya hazırlanan ilk ismi benden duyun: Servet Yardımcı." ifadelerini kullandı.



Servet Yardımcı'nın TFF için aday olup olmayacağının kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



SERVET YARDIMCI KİMDİR?



26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.



2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.





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