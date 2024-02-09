Sergen Yalçın: ''İki yarı siyah-beyaz gibiydi''

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.



Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirerek, "Çok farklı iki yarı. İki yarı siyah-beyaz gibi bizim için. İlk yarı çok iyi oynayan bir takım. İkinci yarıda oyunun kontrolü, daha iyi oynayan Beşiktaş. Tebrik ediyorum. Bizim açımızdan daha çok lige konsantre olmak istiyoruz. Bugün itibariyle ilk yarıda oynanan oyun memnun edici. Transfer de yapamıyoruz. Aynı kadroyla oynuyoruz. Oyuncular da yoruluyor. Bir an evvel lige dönüp, lige konsantre olmalıyız" dedi.



Sözlerine devam eden tecrübeli hoca "Avrupa kupaları biraz zor. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Belli oyuncu grubuyla oynuyoruz. Ligi ilk 10 içinde bitirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kadromuzun öyle bir genişliği yok. 3-4'e oynayacak bir kadromuz yok. Ligi en iyi şekilde bitirebilmeyi istiyoruz. İlk 8-10 bizim için başarılı bir yer olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMALAR



Sergen Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki tane çok farklı yarı izlediklerini söyledi.



İlk yarı oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğuna dikkati çeken Yalçın, pozisyonlar da gol de bulduklarını belirtti.



İkinci yarının ise Beşiktaş'ın kontrolünde bir maç izlediklerini anlatan Yalçın, "Beşiktaş iyi oynadı, sağlam durdu ve kendi adına skoru bitirdi. İki tane savunma arkası yediğimiz goller nedeniyle veda etmek zorunda kaldık. Beşiktaş'a başarılar diliyorum." dedi.



Kadro itibarıyla iki kulvarda oynayacak kadro yapısına sahip olmadıklarını ifade eden Yalçın, "Transfer engelimiz var. Oyuncu alma konusunu kapattık. Elimizdeki mevcut kadro ile ligde gelebileceğimiz en iyi seviyeye gelmeye çalışacağız. Oyuncularım oyun sonunda zorlandı. Fenerbahçe ile 4-5 gün önce ağır bir maç oynamıştık. Son dönemde yorgunluk belirtileri oldu. Bu da veda etmemize sebep oldu. Bundan sonraki senelerde Türkiye Kupası'na farklı şekilde bakabiliriz." diye konuştu.



