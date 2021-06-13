Sergen Yalçın'dan Chidozie Awaziem transferine onay

Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı Chidozie Awaziem'e, teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Sergen Yalçın'dan Chidozie Awaziem transferine onay
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13 Haziran 2021 10:49
Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Beşiktaş sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor.

Türkiye gazetesinden Murad Tamer'in haberine göre; Siyah beyazlılar, Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon Boavista'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi Porto'da olan Chidozie Awaziem'le anlaşmaya vardı.

Yönetici Erdal Torunoğulları, Awaziem'in menajeriyle görüşme yaparak Nijeryalı stoperin transferinde son noktaya geldi. 4,4 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan 24 yaşında ve 1,92 boyundaki oyuncunun yıllık 1 milyon avro ücreti kabul ettiği öğrenildi.

ATLETİK VE SÜRATLİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon da Awaziem'i istemiş ancak anlaşma olmayınca Atletico Madrid'den Montero kiralanmıştı.

Hoca'nın, hem uzun boyu sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti hem de atletik ve süratli olmasından dolayı Nijeryalı stoperi çok istediği öğrenildi. Awaziem'in satın alma opsiyonunun biraz daha düşürülmesi için pazarlıklar devam ediyor.

Olumlu sonuçlanması beklenen görüşmelerin ardından Awaziem bir kaç gün içinde imzaya gelecek.




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