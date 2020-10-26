Sergen Yalçın: "Biz krizden çıkarız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor galibiyeti sonrası camiaya mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
Sergen Yalçın: 'Biz krizden çıkarız'
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26 Ekim 2020 23:11
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından mevcut krizden en iyi şekilde çıkacaklarını söyledi.

Krizden çıkacaklarını söyleyen antrenör, "Bazen işler kötü gidince kriz ortamı oluşuyor. Biz buna alışık bir ekibiz. Daha önce çalıştığımız yerlerde çok kriz yaşadık. Takımı ve camiayı buradan çıkarmayı biliriz, yeter ki işimizi yapmaya fırsat versinler. Bunu toparlayabileceğimize inanıyoruz. Oyuncularımıza da bunu aşılıyoruz. Yeni transferlerimiz takıma çok iyi uyum sağladı. Rahid Ghezzal çok klas bir oyuncu. Valentine Rosier de çok iyi." ifadelerini kullandı.


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