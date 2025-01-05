Sergen Yalçın, beş transfer istiyor!

Tecrübeli hoca Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta büyük bir değişim yaşanması gerektiğini söyledi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sergen Yalçın, beş transfer istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 11:08
Son güncelleme 05 Ocak 2025 11:12
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başarılı olabilmesi için takımda büyük bir değişime olmasını gerektiğini söylüyor.

En az beş transfer gerektiğini düşünen ve beş oyuncunun da gitmesini isteyen tecrübeli hoca Sergen Yalçın, "Elimde olsa birkaçı hariç herkesi gönderirim" dedi.

"BİRKAÇ OYUNCU DIŞINDA BÜTÜN TAKIMI GÖNDERİRİM"

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun son derece yetersiz hatta lig standartlarının bile altında olduğunu savunan başarılı çalıştırıcının, "Elimde olsa birkaç oyuncu dışında bütün takımı gönderirim" dediği öğrenildi. Eldeki oyuncu grubuyla başarılı olma ihtimalinin bulunmadığını söyleyen Yalçın'ın, bugün yapılacak görüşmede en az beş transfer ve beş oyuncuyu gönderme şartını sunacağı gelen bilgiler arasında. Serdal Adalı ve ekibinin şartlarda ortak noktayı bularak anlaşmakta kararlı oldukları öğrenildi. 
 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery