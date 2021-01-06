Sergen Yalçın: "Ajdin Hasic'ten olur"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajdin Hasic ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın: 'Ajdin Hasic'ten olur'
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06 Ocak 2021 21:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 2 maçta 2 kez ağları sarsan genç oyuncu Ajdin Hasic için konuştu ve iddialı bir mesaj yolladı.

2-3 gün önce genç oyuncuyla konuştuğunu kaydeden genç hoca, "Ajdin Hasic, bizi biraz sıkıntıya soktu. Attığı golü beğendim. Kumaşı olan ve yetenekli bir oyuncu. İki, üç gün önce odama geldi ve konuşmak istediğini söyledi. Onunla bir süre konuştuk. Ona ne istediğimi anlattım, demek ki ne istediğimi anlamış." dedi.

Hasic'in gelecekte iyi bir oyuncu olacağını da söyleyen Sergen Yalçın, "O çocuktan olur, ben de öyle düşünüyorum. Ancak bu oyunun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. Ben yetenekliyim oynarım diye bir şey yok. Bizim istediğimizi anlayacak ve ona göre oynayacak." 



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