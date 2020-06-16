Sergen Yalçın, 11'i değiştiriyor

Beşiktaş'ın, Antalyaspor maçındaki hayal kırıklığından sonra Sergen Yalçın ilk 11'de değişikliklere gidiyor.

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Sergen Yalçın, 11'i değiştiriyor
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16 Haziran 2020 11:10
Beşiktaş'ın aldığı son yenilgiden sonra Sergen Yalçın Denizli maçında operasyon yapacak.

Son karşılaşmada ilk 11'de başlayan hücum oyuncularının çok kötü performans sergilemesi üzerine Yalçın, Denizli maçı kurgusunu baştan değişmeyi planlıyor.

Buna göre forvette Güven'in yerine Burak, 10 numarada Boateng yerine Ljajic, sağ kanatta Diaby yerine Lens ve solda ise Boyd'u kenara çekerek N'Koudou'yu sahaya sürmeyi düşünüyor.

BURAK YILMAZ YENİDEN 11'DE

Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için oynamayan Burak Yılmaz, Denizlispor önünde ilk 11'de forma giyecek.



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