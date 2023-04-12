Seren Ay Çetin: 'Dünya şampiyonluğunu getiren ilk Türk olacağım'

WBC Silver unvanını alarak tarih yazan ilk Türk kadın profesyonel boksör Seren Ay Çetin, dünyanın 1 numarası olmak istiyor. 30 Nisan Pazar günü hem WBC Silver unvanını korumak, hem de WBC World Final kemeri Eliminatör şampiyonluğu için Sancaktepe Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nde maça çıkacak olan Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele edecek. Seren Ay, bu karşılaşmadan galip gelmesi durumunda dünyanın 1 numarası olmak için ringe çıkacak.

Hazırlıkların çok iyi geçtiğini dile getiren Seran Ay Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Bu maç çok önemli. Kazanırsam dünya şampiyonluğuna çıkacağım. Çıkarsam da o maçı alırım. Dünya şampiyonluğunu elde edersem Türkiye'ye bu kemeri getiren ilk Türk olacağım. Bu da beni aşırı derecede heyecanlandırıyor, çünkü hayalimdi. İnşallah böyle güzel gider" diye konuştu.

Rakibi hakkında da konuşan 26 yaşındaki boksör, "Kendisine saygı duyuyorum, gerçekten önemli bir isim. Kariyeri de güzel, benden tecrübeli ama rakiplerim zaten her zaman benden tecrübeliydi. O yüzden alışık olduğum bir durum. Onu da geride bırakacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

WBC'de 2'nci sırada yer aldığını hatırlatan Seren Ay, "Kilomun şampiyonu ilk 10'dan rakip seçebileceği için beni seçmiyor. Ben şampiyonluğa çok yakınım, kendisi de biliyor. Bu şekilde olunca da süreç uzadı bizim için. Bu maçı kazanırsam dünya şampiyonluğuna çıkacağım. Yani zorunlu rakip olarak gideceğim bundan sonra. Korkunun ecele faydası yok. Böyle de daha iyi aslında, daha havalı hissettiriyor mecburi rakip olmak" ifadelerini kullandı.

Seren Ay Çetin, hedefine çok yakın olduğunu dile getirerek, "5 yıl önce boksa başladığımda şu anki hedefim için yola çıkmıştım. Sonrasında rakibim gibi olmayacağım. Kemeri korumak için beni seçmiyor. Dünya şampiyonluk unvan maçında kemeri aldığım zaman bana en yakın olan kişiyi seçeceğim. Herkese bu şansı tanıyacağım ama kemeri benden alabileceklerini de sanmıyorum. Bu kemeri uzun bir süre koruyacağım. Belki sonrasında bir üst sıklete çıkarım, biraz da orada yaparım şovumu" dedi.