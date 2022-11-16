Serdar Aziz'in moralini taraftarlar düzeltti

Fenerbahçeli taraftarlar, Giresunspor karşılaşmasında yaptığı 2 hatası da golle sonuçlanan Serdar Aziz'e desteğini sürdürüyor.



Mücadele sonrasında tecrübeli stoperi alkışlayarak moral veren taraftarlar, sosyal medyadan da 32 yaşındaki futbolcuya mesajlar yollayıp ona olan güvenlerini dile getirdiler. Tecrübeli isim de taraftarlara teşekkürlerini sundu.



31 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıktı.





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