Serdar Aziz'in moralini taraftarlar düzeltti

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta yaptığı 2 kritik hata ile dikkat çeken Serdar Aziz, taraftarların desteği ile kendine geldi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Aziz'in moralini taraftarlar düzeltti
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16 Kasım 2022 13:50
Fenerbahçeli taraftarlar, Giresunspor karşılaşmasında yaptığı 2 hatası da golle sonuçlanan Serdar Aziz'e desteğini sürdürüyor.

Mücadele sonrasında tecrübeli stoperi alkışlayarak moral veren taraftarlar, sosyal medyadan da 32 yaşındaki futbolcuya mesajlar yollayıp ona olan güvenlerini dile getirdiler. Tecrübeli isim de taraftarlara teşekkürlerini sundu.

31 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıktı.

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