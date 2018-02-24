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Serdar Ali Çelikler: "Aziz Yıldırım'ı reddetti"

Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a yöneticilik teklif ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını iddia etti.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Ali Çelikler: 'Aziz Yıldırım'ı reddetti'
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24 Şubat 2018 23:08
Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Çelikler, seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a teklif yaptığını söyledi.

"KABUL ETMEMİŞ"

Serdar Ali Çelikler, "Buradan açıklıyorum. Aziz Yıldırım şimdi Aziz Yılmaz ile de barıştı. En son Sadettin Saran'a yöneticilik teklif etmiş ama Sadettin Saran kabul etmemiş." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE YALANLADI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, resmi siteden konu hakkında açıklama yayınlandı. 

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması;

Bugün NTVSPOR'da yayınlanan Kırmızı Çizgi isimli programda, Serdar Ali Çelikler'in, Aziz Yılmaz ve Saadettin Saran ile irtibata geçtiğim ve teklifler götürdüğüm yönündeki iddiaları yalandır.

Bahsedilen isimlerle herhangi bir konuşmam ya da iletişimim olmamıştır. Konuyla ilgili iddiaların yalan olduğu, bahse konu kişilere sorulması halinde de doğrulanacaktır.

Bu tür uydurma ve yalan iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.

Saygılarımla,

Aziz YILDIRIM



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