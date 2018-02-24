Serdar Ali Çelikler: 'Aziz Yıldırım'ı reddetti'

, NTV Spor'da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım hakkında flaş bir iddia ortaya attı.Çelikler, seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a teklif yaptığını söyledi.Serdar Ali Çelikler, "Buradan açıklıyorum. Aziz Yıldırım şimdi Aziz Yılmaz ile de barıştı. En son Sadettin Saran'a yöneticilik teklif etmiş ama Sadettin Saran kabul etmemiş." açıklamasını yaptı.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, resmi siteden konu hakkında açıklama yayınlandı.Bugün NTVSPOR'da yayınlanan Kırmızı Çizgi isimli programda, Serdar Ali Çelikler'in, Aziz Yılmaz ve Saadettin Saran ile irtibata geçtiğim ve teklifler götürdüğüm yönündeki iddiaları yalandır.Bahsedilen isimlerle herhangi bir konuşmam ya da iletişimim olmamıştır. Konuyla ilgili iddiaların yalan olduğu, bahse konu kişilere sorulması halinde de doğrulanacaktır.Bu tür uydurma ve yalan iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.Saygılarımla,