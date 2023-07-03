Şenol Güneş'ten Redmond'a telefon: İstanbul'a bekliyoruz

Beşiktaş'ta Nathan Redmond'u ikna çabaları devam ediyor. Yöneticilerin uzun süredir görüştüğü futbolcu için son olarak teknik direktör Şenol Güneş de tecrübeli oyuncu ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Redmond'a telefon: İstanbul'a bekliyoruz
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03 Temmuz 2023 09:42
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 10:11
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Nathan Redmond'u ikna çabaları sürüyor. Yöneticilerin uzun süredir görüştüğü futbolcu için son olarak teknik direktör Şenol Güneş de devreye girdi.

Güneş, transferinde son sözü hamile olan ve kısa süre içinde doğum yapması beklenen eşi Blaise'e bırakan İngiliz yıldıza, ''Gelecek sezon da kalmanı çok istiyorum. Şampiyonluk için takımda olman gerek. Eşinin doğumundan sonra seni İstanbul'a antrenmanlara bekliyoruz'' dedi.

Güneş-Redmond görüşmesinde hazır bulunan asbaşkan Emre Kocadağ da Transfer döneminde yapacakları takviyelerden bahsederek, ''Zaten güçlü olan kadromuza önemli transferler yapacağız ve şampiyonluğa hazır hale geleceğiz. Senin de bu kadroda yer alman gerek'' ifadelerini kullandı.

PREMIER LİG'E DÖNEBİLİR

29 yaşındaki futbolcunun menajerinin diğer yandan İngiltere Premier Lig'de bazı takımlarla görüştüğü öğrenildi. Sezonun özellikle ikinci yarısında siyah beyazlı takımın en başarılı isimleri arasında yer alan Redmond, forma giydiği 28 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı. 

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