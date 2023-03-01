Şenol Güneş kararını verdi; İşte yeni orta saha üçlüsü

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 7 puan kaybederek, zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş bu sezon orta sahada bir türlü uyum ve istikrar yakalayamadı. Valerien Ismael döneminde merkezde yaşanan sorunlar, Şenol Güneş'le de devam etti.Teknik Direktör Güneş göreve geldikten sonra sorunları çözebilmek için birçok denemede bulundu. Siyah-beyazlı hoca; Josef de Souza, Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Atiba Hutchinson, Dele Alli, Salih Uçan, Necip Uysal, Kerem Atakan Kesgin ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra stoper Romain Saiss'e de orta sahada şans tanıdı. Ancak bu isimler arasında istikrar yakalayarak Güneş'in yüzünü güldürebilen tek isim Gedson oldu.Şenol Güneş yaşanan sorunlar nedeniyle orta saha kurgusunu bir kez daha değiştirecek. Deneyimli teknik direktör pazar günü oynayacakları Ankaragücü maçıyla birlikte orta sahada Gedson-Hadziahmetovic-Maxim üçlüsünü görevlendirecek. Bu oyuncuların hem tempo hem de kalite olarak takımın seviyesini yukarıya çıkarması planlanıyor.