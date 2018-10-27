Şenol Güneş kara bulutları dağıtmak için hedefini belirledi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'le karşı karşıya gelen Siyah- Beyazlılar, rakibi karşısından 4-2'lik şok sonuçla ayrılmıştı. Bu sonucun ardından son 4 resmi maçında 3. kez mağlubiyet alan Kara Kartal, düşüşünü sürdürdü.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 29 Eylül'de Kayserispor'u 2-0'lık skorla geçen Şenol Güneş'in öğrencileri; sonrasında Malmö'ye 2-0 yenilmiş, ligde ise Konyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp ardından Göztepe'ye de 2-0 kaybetmiş; son olarak Genk karşısından mağlup ayrılarak taraftarını üzmüştü.
Takımın üzerinde kara bulutların dolaşması sonrasında teknik direktör Şenol Güneş harekete geçti. Güneş ve ekibi, önlerindeki 3 karşılaşmalık maratonu kazanıp hem ligde hem de Avrupa'a çıkış yakalamayı hedefliyor.
LİDERİN 4 PUAN GERİSİNDE
Ligde ilk olarak pazartesi günü Rizespor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, evinde rakibini devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. 9 hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de 19 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında bulunan Kartal, Rize mücadelesinin ardından 11. haftada Başakşehir deplasmanına gidecek.
İstanbul temsilcisiyle oynayacakları mücadele sonrasında Beşiktaş'ın sıradaki durağı Genk olacak. Kartal, önce ligde 2'de 2 yapıp sonrasında Avrupa Ligi'ndeki I Grubu 4. mücadelesinde Belçika ekibini de devirip üst tur hedefi doğrultusunda gidişatı olumlu yönde değiştirmeye çalışacak.
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Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 29 Eylül'de Kayserispor'u 2-0'lık skorla geçen Şenol Güneş'in öğrencileri; sonrasında Malmö'ye 2-0 yenilmiş, ligde ise Konyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp ardından Göztepe'ye de 2-0 kaybetmiş; son olarak Genk karşısından mağlup ayrılarak taraftarını üzmüştü.
Takımın üzerinde kara bulutların dolaşması sonrasında teknik direktör Şenol Güneş harekete geçti. Güneş ve ekibi, önlerindeki 3 karşılaşmalık maratonu kazanıp hem ligde hem de Avrupa'a çıkış yakalamayı hedefliyor.
LİDERİN 4 PUAN GERİSİNDE
Ligde ilk olarak pazartesi günü Rizespor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, evinde rakibini devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. 9 hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de 19 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında bulunan Kartal, Rize mücadelesinin ardından 11. haftada Başakşehir deplasmanına gidecek.
İstanbul temsilcisiyle oynayacakları mücadele sonrasında Beşiktaş'ın sıradaki durağı Genk olacak. Kartal, önce ligde 2'de 2 yapıp sonrasında Avrupa Ligi'ndeki I Grubu 4. mücadelesinde Belçika ekibini de devirip üst tur hedefi doğrultusunda gidişatı olumlu yönde değiştirmeye çalışacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın