Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler zorlanmadı!

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler zorlanmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2023 17:53
Son güncelleme 18 Kasım 2023 17:57
UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus ile karşılaştı.

Emirhan Sport Center Stadium'da oynanan maçı Türkiye U19 1 kazandı. Milli takıma galibiyeti getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy kaydetti. Belarus'un tek golünü 44. dakikada Martynow attı.

Türkiye bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Belarus ise ilk mağlubiyetini aldı.

Milliler son maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Belarus ise Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2024 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery