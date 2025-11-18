Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması!

Kocaelispor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk olacak. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalarıyla son buldu. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Aleksandar Jovanovic, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Camia için çok önemli bir maçtı. Bu kadar güçlü bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray'ı yendiğimiz için değil 3 puan kazandığımız için mutluyum. Galatasaray'da çok önemli kuplar kazandım, hocalık ve kaptanlık yaptım bunu sürekli dile getiriyoruz. Maçı kazandıktan sonra da belli spekülasyonlar oldu. Hep de sessiz kaldım ama şunu belirtmek isterim maçtan sonra gelişen söylemler benimle ilişkilendirilmemeli. Bu takımın hocasıyım ve saha içeresinde işimi yapmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarlarının yanına gitmem de konuşuldu. Bundan sonra hep öyle olacak ne zaman ne şartta nasıl olursa olsun. Galatasaray taraftarları beni çağırdı, bana sevgi gösterdi o sevgiye karşılık verdim. Sadece Galatasaray taraftarı için değil, bundan sonraki süreçte Kocaelispor taraftarı da bize teveccüh gösterirse her zaman bu seviye ve saygıya karşılık vereceğim. Yaptığım belli başlı hareketlerin yanlış olduğunu söyleyenler oldu kusura bakmasınlar, duruş ve saygı anlamında kimseden öğüt alacak değilim" dedi.
"SIKINTILAR YAŞIYORUZ ZAMANINDA ÖDEMLER OLMUYOR"
Oyucuların maaşlarının geç ödenmesini değerlendiren İnan, "Finansal açıdan şunu söyleyebilirim bizim dönemimizde de vardı. Bu hiç değişmiyor, oyuncuların alacaklarının ödenmemesi halinde belli düşüşler yaşadığı aşikar. Bu ülkemizde maalesef bütün takımlar için geçerli. Sıkıntılar yaşıyoruz zamanında ödemler olmuyor. Yeni gelen oyuncuyalar buna alışmakta bazen zorlanabiliyorlar. Biz şuana kadar böyle problem yaşamdık. Hiç kimse parasını alamadığı için isteksizlik ya da antrenman yapmamazlık yapmadı. Bu problemlerin çözülebileceğini biliyorlar. Başkanımız ve yöneticilerimiz elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ödemelerde problem olduğu hepimizin bildiği bir şey inşallah en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.
"GÖZTEPE LİGİN ÇOK GÜÇLÜ VE ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BİRİ"
Göztepe maçının zor geçeceğini belirten İnan, konuşmasını şu şekilde noktaladı:
"Göztepe ligin çok güçlü ve önemli takımlarından biri. Kendi seyircileri önünde agresif oyun yapısı olan önde baskı yapmaya çalışan güçlü bir takım. Bunu biliyoruz o nedenle çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. Eksiklerimiz var milli takımdaki oyuncularımız da dönecek. Bugünden itibaren Göztepe ile ilgili çalışmalarımız taktiksel açıdan devam edecek. Böylesine önemli galibiyetlerden sonra işiniz daha da zorlaşıyor bunun farkındayız. Göztepe maçında inşallah şu anki iyi gidişatımızı devam ettiririz. Petkovic'in sıkıntısı devam ediyor o aramızda olamayabilir. Haidara büyük ihtimalle aramızda olacak ama fiziksel olarak ne kadar karşılığı olur bilmiyorum. Can Keleş'in hafif bir hastalığı vardı. Ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımız oldu yarından itibaren bizimle olacaklar" ifadelerini kullandı.
ALEKSANDAR JOVANOVIC: "GALATASARAY GALİBİYETİ ÖZGÜVENİMİZİ ARTTIRDI"
Takımın performansından memnun olduğunu söyleyen deneyimli file bekçisi Aleksandar Jovanovic ise açıklamasında, "Galatasaray bizim için büyük ve önemli bir galibiyet oldu. Hem şehir hem de takım adına da önemli bir galibiyet. 41 yıl sonra içeride alınan Galatasaray galibiyeti özgüvenimizi arttırdı. Fakat artık geçmişte kaldı artık Göztepe maçına odaklıyız, önemli olsan son 5 maç. Her gün her maç performansım daha iyiye gidiyor. Takım için de benim adıma da önemli. Her maça aynı konsantrasyon ile çıkıyorum" dedi.