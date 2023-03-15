Selçuk Çebi, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Dünya şampiyonu eski milli güreşçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, AK Parti Trabzon Milletvekili aday adaylığı için mevcut görevimden istifa ettim. Yarın saat 15.00'te il başkanlığımızda başvurumuzu yapacağız. Dualarınızı bekler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.





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