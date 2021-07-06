Şehmus Hazer - Fenerbahçe görüşmesine Beşiktaş'ın yorumu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Beşiktaş Basketbol takımının parlayan yıldızlarından Şehmus Hazer'in Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu ile görüşmesini değerlendirdi.



Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Beşiktaş Basketboldan Sorumlu yöneticisi Umut Şenol açıklamasında "Beşiktaş Basketbolda Hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." diye konuştu.



Şehmus Hazer'in, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Anadolu Efes tarafından da istendiği ve genç oyuncu için siyah beyazlı kulüple bonservis pazarlığı yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.



