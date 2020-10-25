Schalke'nin kazanamama serisi 21 maça çıktı

Bundesliga'da bu hafta Ruhr derbisinde Dortmund'a 3-0 yenilen Schalke'nin üst üste kazanamadığı maç sayısı 21'e yükseldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Schalke'nin kazanamama serisi 21 maça çıktı
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25 Ekim 2020 08:50
Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke 04, üst üste 21. maçında da galibiyet alamayarak büyük bir mağlubiyet serisiyle karşı karşıya.

Bundesliga'nın 5. haftasında Ruhr bölgesi derbisinde Dortmund'a 3-0 ile boyun eğen Schalke'nin şanssızlığı devam ediyor. Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 17 Ocak tarihinde Mönchengladbach karşısında alan Schalke 14 yenilgi 7 beraberlik aldı.

Eylül ayının sonunda teknik direktör David Wagner'in görevine son veren Schalke yönetimi göreve Manuel Baum'u getirmişti.



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