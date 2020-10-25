Schalke'nin kazanamama serisi 21 maça çıktı

Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke 04, üst üste 21. maçında da galibiyet alamayarak büyük bir mağlubiyet serisiyle karşı karşıya.
Bundesliga'nın 5. haftasında Ruhr bölgesi derbisinde Dortmund'a 3-0 ile boyun eğen Schalke'nin şanssızlığı devam ediyor. Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 17 Ocak tarihinde Mönchengladbach karşısında alan Schalke 14 yenilgi 7 beraberlik aldı.
Eylül ayının sonunda teknik direktör David Wagner'in görevine son veren Schalke yönetimi göreve Manuel Baum'u getirmişti.
Bundesliga'nın 5. haftasında Ruhr bölgesi derbisinde Dortmund'a 3-0 ile boyun eğen Schalke'nin şanssızlığı devam ediyor. Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 17 Ocak tarihinde Mönchengladbach karşısında alan Schalke 14 yenilgi 7 beraberlik aldı.
Eylül ayının sonunda teknik direktör David Wagner'in görevine son veren Schalke yönetimi göreve Manuel Baum'u getirmişti.