Sarunas Jasikevicius: 'Sahada oyun yoktu ama kazandık'

EuroLeague'in 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, iyi oynamamalarına rağmen kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Litvanyalı başantrenör, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Oyuncularını ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Şaka yapacağım şu an, keyfim yerinde. Bu akşam çok iyi bir basketbol sergiledik. Elbette şaka yapıyorum. Çünkü sahada öyle bir oyun yoktu ama önemli olan kazanmak. Bunu daha önce de vurguladım. Savaşarak, mücadele ederek bunu başardık. Önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, Nicolo Melli ile ilgili bir soruya iseyanıtını verdi.Her zaman harika oynamanın mümkün olmadığını aktaran Jasikevicius,diye konuştu.