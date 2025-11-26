25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-063'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
2-057'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-266'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-265'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-061'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-066'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-161'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Sarunas Jasikevicius: "Sahada oyun yoktu ama kazandık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Virtus Bologna maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Kasım 2025 00:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Sahada oyun yoktu ama kazandık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'in 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, iyi oynamamalarına rağmen kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Litvanyalı başantrenör, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Şaka yapacağım şu an, keyfim yerinde. Bu akşam çok iyi bir basketbol sergiledik. Elbette şaka yapıyorum. Çünkü sahada öyle bir oyun yoktu ama önemli olan kazanmak. Bunu daha önce de vurguladım. Savaşarak, mücadele ederek bunu başardık. Önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.



Jasikevicius, Nicolo Melli ile ilgili bir soruya ise "Melli her şeyi anlıyor. Neyi başarmayı istediğimize dair her şeyi anlıyor. Ciddi fedakarlıklar yapıyor. Doğru faul yapmak, kenara gelmek gibi. Sahaya fiziksellik getiriyor. Takıma çok şey katıyor. Yeni oyuncularımızın gelişimine ihtiyacımız var. Bu süreçte Melli gibi oyuncuların katkısına çok ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Her zaman harika oynamanın mümkün olmadığını aktaran Jasikevicius, "Her zaman çok iyi basketbol oynayamıyoruz. En değerli galibiyetler böyle anlarda gelen galibiyetler oluyor. 9 günlük bir ara olacak. Gerçek şu ki dinlenmeye ihtiyacımız var. Bazıları izin yapacak, bazıları milli takımlarında olduğu için izin yapamayacak. FIBA ve Avrupa Ligi arasında hepimizin bildiği bir durum var. Bu da buna sebebiyet veriyor." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.