Sarunas Jasikevicius: "Çocuklar çok savaştı"

Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius kaybedilen EA7 Milano maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sarunas Jasikevicius: 'Çocuklar çok savaştı'
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23 Mart 2024 02:28
Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius, deplasmanda EA7 Emporio Armani Milano'ya 77-76 kaybedilen maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sarunas Jasikevicius'un değerlendirmesi:

"İlk çeyrekte Milano'ya 28 sayı vererek, rakibe çok özgüven sağladık. Planımıza hiç uymadık ama son 3 çeyrekte çok iyiydik. Çocuklar çok fazla savaştı ve kazanmasına noktasına kadar geldik. Bir hücum ribaundu onlara yaradı. Mirotic maça denge getirdi. Sonunda yine kazanmak şansı vardı ama Milano kazanan taraf oldu."

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