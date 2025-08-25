Sancho'da kritik tarih: 1 Eylül

Avrupa'da transfer döneminin son günlerine girilmesi ile birlikte Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kazandı.
Siyah-beyazlılarda Manchester United'tan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Jadon Sancho'nun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
SANCHO'DA KRİTİK TARİH
İngiliz yıldız, 1 Eylül'e kadar gelen teklifleri değerlendireceğini, kendisiyle ilgilenen kulüplere iletti.
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Sancho'nun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş'a gelebileceği öğrenildi.
BORUSSIA DORTMUND DA TALİP
Beşiktaş'ın yanı sıra Borussia Dortmund da İngiliz oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.
