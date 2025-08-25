25 Ağustos
Sancho'da kritik tarih: 1 Eylül

Jadon Sancho'nun Avrupa'da transfer dönemi bitene kadar bir takımla anlaşmaması halinde Beşiktaş'a gelmesi mümkün.

calendar 25 Ağustos 2025 09:11
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Sancho'da kritik tarih: 1 Eylül
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'da transfer döneminin son günlerine girilmesi ile birlikte Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kazandı.

Siyah-beyazlılarda Manchester United'tan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Jadon Sancho'nun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

SANCHO'DA KRİTİK TARİH

İngiliz yıldız, 1 Eylül'e kadar gelen teklifleri değerlendireceğini, kendisiyle ilgilenen kulüplere iletti.

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Sancho'nun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş'a gelebileceği öğrenildi.

BORUSSIA DORTMUND DA TALİP

Beşiktaş'ın yanı sıra Borussia Dortmund da İngiliz oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.

 
