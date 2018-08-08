Samuel Eto'o'dan Adana Demirspor'a ret!

2 milyon istiyor...

20'nin üzerinde oyuncuyu renklerine bağlayan ve 1.Lig'de transfer şampiyonu olan Adana Demirspor, bomba bir hamle daha yaptı...Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Güney ekibi, Konyaspor'dan ayrılan, bonservisi elinde olan Samuel Eto'o için çalışma başlattı. Ancak 37 yaşındaki yıldız, Mavi-Lacivertliler'in teklifine olumsuz cevap verdi.Eto'o'nun, "Şu aşamada 1.Lig'de oynamak istemiyorum. Eğer Türkiye'de kalırsam, kariyerime Süper Lig ekiplerinden birinde devam etmeyi planlıyorum" dediği öğrenildi.3 sezondur Süper Lig'de forma giyen Eto'o, çıktığı toplam 89 maçta 50 gol attı. Kamerunlu dünya yıldızı, bir takımla anlaşmak için yıllık 2 milyon Euro'luk ücret talep ediyor.Eto'o, Arap ve Çin kulüplerinde kariyerini noktalamaya ise sıcak bakmıyor.