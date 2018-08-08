  •  
    Avrupa'da transferler durmuyor! Yine REKOR!
  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim
  •  
    Barça'da fırsat transferi Gönderilecek 5 yıldız!..
  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!

Samuel Eto'o'dan Adana Demirspor'a ret!

Anderson, Pote gibi flaş transferler yapan Adana Demirspor, son olarak Samuel Eto'o için harekete geçti. 37 yaşındaki Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, "Şu aşamada 1. Lig'de oynamak istemiyorum" cevabını verdi.

Samuel Eto'o'dan Adana Demirspor'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 06:55
20'nin üzerinde oyuncuyu renklerine bağlayan ve 1.Lig'de transfer şampiyonu olan Adana Demirspor, bomba bir hamle daha yaptı...

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Güney ekibi, Konyaspor'dan ayrılan, bonservisi elinde olan Samuel Eto'o için çalışma başlattı. Ancak 37 yaşındaki yıldız, Mavi-Lacivertliler'in teklifine olumsuz cevap verdi.

Eto'o'nun, "Şu aşamada 1.Lig'de oynamak istemiyorum. Eğer Türkiye'de kalırsam, kariyerime Süper Lig ekiplerinden birinde devam etmeyi planlıyorum" dediği öğrenildi.

2 milyon istiyor...

3 sezondur Süper Lig'de forma giyen Eto'o, çıktığı toplam 89 maçta 50 gol attı. Kamerunlu dünya yıldızı, bir takımla anlaşmak için yıllık 2 milyon Euro'luk ücret talep ediyor.

Eto'o, Arap ve Çin kulüplerinde kariyerini noktalamaya ise sıcak bakmıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için