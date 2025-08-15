15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-356'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-120'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-464'

Samsunspor, Afonso Sousa'yı renklerine bağladı!

Samsunspor, Lech Poznan forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 15 Ağustos 2025 19:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, Afonso Sousa'yı renklerine bağladı!






Samsunspor, Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Son olarak Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 1.74 boyundaki Sousa, 2024-2025 sezonunda toplam 32 müsabakaya çıkarak, bu maçlarda 13 gol ve 5 asist başarısı gösterdi.

Bu sezon Lech Poznan formasıyla Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda görev alan Portekizli futbolcu, bu nedenle Samsunspor'un Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, "Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi: Afonso Sousa!" ifadelerine yer verildi. 


