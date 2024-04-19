Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
19 Mayıs Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde çıktığı 32 karşılaşmada 38 puan toplayan Samsun ekibi, Adana Demirspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazanmıştı.
19 Mayıs Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligde çıktığı 32 karşılaşmada 38 puan toplayan Samsun ekibi, Adana Demirspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazanmıştı.
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