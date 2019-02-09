Samet Aybaba yenilginin nedenini açıkladı

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Samet Aybaba, bireysel oyuna dönmelerinin yenilgiye neden olduğunu dile getirdi.Tecrübeli teknik adam ilk olarak ''İyi başladık, topun kontrolü bizdeydi ama sonrasında bireysel oyuna döndük. Biz takım halinde iyi bir şeyler yapıyoruz. Bireysel hatalar yapınca kontrolü rakibe bıraktık. Oyunun son 15 dakikası tekrar toparlandık. Atabilseydik oyun bize dönebilirdi. Bizim takımımız bu, biliyorsunu önde gol atma ile ilgili sorunumuz var'' ifadelerini kullandı.Çok gol kaçırdıklarını söyleyen Aybaba ''Dört tane net pozisyonumuz var, atabilsek belki oyun farklı yere gidebilirdi'' dedi.