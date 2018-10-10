9 oyuncu altyapıdan

Daha da gelecek!

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala takımı neredeyse baştan aşağı değişen Samet Aybaba, bahanelere sığınmak yerine, yıllardır en iyi yaptığı şeyi tekrarladı, gençlere güvendi.Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; En son görev yaptığı Sivasspor'da transfer yapmama pahasına, yönetime, "Gerekirse sol kanat almayın, akademi projesini başlatın" diyen tecrübeli hoca, projenin başına Murat Dizdar'ı getirip Sivas'ta yıllardır planlanan altyapı hamlesinin öncüsü olmuştu. Bursa'da da Vakıfköy fabrikasını işlemeye başlayan Aybaba, Ankaragücü karşısında ilk galibiyetini alırken altyapıdan yetişen 3 oyuncu ilk 11'de maça başladı. 6 oyuncu ise yedek kulübesinde yer aldı.Yeşil-Beyazlılar'da karşılaşmanın 20 kişilik maç kadrosundaki isimlerden 9'unun altyapıda şans bekleyen oyuncular olması dikkat çekti. 19 yaşındaki Ramazan Keskin, ilk maçında enfes bir asist yaparken Bursaspor'un altyapıya verdiği değer Aybaba'yla birlikte daha da net ortaya çıktı. Ramazan Keskin'in de forma giymesiyle birlikte Bursaspor'un altyapısından yetiştirerek Süper Lig'de oynattığı oyuncu sayısı 28'e yükseldi.Özellikle bu sezon ciddi ölçüde lig maçlarının kadrosunun önemli bir kısmını altyapı oyuncularından oluşturan Timsah'ta Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk, Furkan Soyalp, Burak Kapcacak, Ramazan Keskin ve MKE Ankaragücü'ne daha sonradan kiralanan Kubilay Kanatsızkuş süre aldı. Bursaspor böylelikle Süper Lig'in yeni sezonunda en fazla altyapı oyuncusuna şans veren kulüp olurken, teknik direktör Samet Aybaba'nın gençlere verdiği önem de bu durumda etkili oldu.