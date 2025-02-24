Saint-Maximin'den maç sonu flaş paylaşım

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Saint-Maximin'den maç sonu flaş paylaşım
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24 Şubat 2025 22:23
Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Mood" yazarak üzgün surat emojisini kullandı.

Saint-Maximin'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların ilgisini gördü.



NE OLMUŞTU?

Devre arasında Napoli'ye olan transferi son anda iptal olan Fransız oyuncu, ikinci devrede Fenerbahçe formasıyla henüz sahaya çıkamadı.

Saint-Maximin, Galatasaray derbisinde ise maç kadrosuna alınmadı.

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