Saint-Maximin'den maç sonu flaş paylaşım

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Mood" yazarak üzgün surat emojisini kullandı.
Saint-Maximin'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların ilgisini gördü.
NE OLMUŞTU?
Devre arasında Napoli'ye olan transferi son anda iptal olan Fransız oyuncu, ikinci devrede Fenerbahçe formasıyla henüz sahaya çıkamadı.
Saint-Maximin, Galatasaray derbisinde ise maç kadrosuna alınmadı.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, "Mood" yazarak üzgün surat emojisini kullandı.
Saint-Maximin'in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların ilgisini gördü.
NE OLMUŞTU?
Devre arasında Napoli'ye olan transferi son anda iptal olan Fransız oyuncu, ikinci devrede Fenerbahçe formasıyla henüz sahaya çıkamadı.
Saint-Maximin, Galatasaray derbisinde ise maç kadrosuna alınmadı.
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