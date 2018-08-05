Büyük uğraşlar sonrasında Fenerbahçe'ye kazandırılan ancak önce yabancı kontenjanı sonrasında da sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Eljif Elmas, Benfica maçını sabırsızlıkla bekliyor.Cocu yönetiminde gerçek değerini bulan ve adım adım zirve yürüşüne geçen genç yıldız, yeni sezonun ilk resmi maçında patlama yapmak istiyor.Hollandalı teknik adam da Eljif Elmas'a Portekiz'deki maçta çok güveniyor