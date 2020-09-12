Sabri Sarıoğlu: 'Arda'ya zaman lazım'

Galatasaray'da yeni sezonun ilk resmi maçı olan Gaziantep FK maçı kadrosunda en çok dikkat çeken isim, takıma geri dönen Arda Turan oldu. beIN Sports yorumcuları Tugay Kerimoğlu ve Sabri Sarıoğlu, Arda Turan'a zaman verilmesi gerektiğini kaydetti.



Kerimoğlu açıklamasında, "Beklentileri şu an fazlasıyla Arda Turan üzerinde. Uzun süre sonra yuvaya döndü. Beklentiler, Arda Turan'ın maç kurtarması. Yavaş yavaş üzerine koyarsa problem yaşamaz. Ancak, Okay Yokuşlu transferiyle Arda 2'ye katlar. 2-3 senedir top oynamayan bir Arda'dan bahsediyoruz. Kafa olarak, fizik olarak ne seviyede bakmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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Sabri Sarıoğlu ise zorlu bir "Arda, şahsen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Yakın zamanda karşılaştık. Fizik olarak, kilo olarak çok iyi. 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Maç temposu olmadığı sürece performansı üst seviyeye çıkaramaz. Ligin ilk maçı. Öyle bakmak lazım. Fiziksel olarak yorgun düşebilir. Oynadıkça daha üst seviyeye çıkacaktır. Arda kendini kanıtlamış bir oyuncu. Eski Arda'yı geri döndürmek isteyecek. İlk başlarda zorlanacaktır." dedi.



