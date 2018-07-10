Flamengo'nun Beşiktaş'a Ryan Babel için yaptığı transfer teklifinin son tarihinin pazartesi akşamı olduğu ve bu sürenin dolmasına rağmen henüz Brezilya ekibine bir cevap verilmediği öne sürüldü.Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Flamengo, Ryan Babel için Beşiktaş'a transfer teklifini iletti. Beşiktaş'ın, Babel'i satmayı düşünmesi halinde ne kadar bonservis talep ettiği sorusu soruldu. Ancak, Beşiktaş'ın Flamengo'ya herhangi bir cevap vermediği iletildi.Flamengo'nun pazartesi akşamına kadar herhangi bir cevap verilmemesi nedeniyle başka oyuncu arayışlarına başladığı ve transferden vazgeçtiği ifade edildi.Brezilya kulübünün Ryan Babel'in temsilcileriyle de bir görüşme yaptığı ve 2.1 milyon Euro'luk yıllık maaşını vermeyi de taahhüt ettiği ancak Beşiktaş ile anlaşmaya varamadığı kaydedildi.Ryan Babel, Ocak 2017'de Deportivo'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. 31 yaşındaki Hollandalı, siyah beyazlı formayla çıktığı 70 maçta 23 gol atıp 11 asist yaptı.