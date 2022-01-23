Ryan Babel'e Falcao taktiği

Galatasaray, Ryan Babel ile Radamel Falcao'da olduğu gibi yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel'e Falcao taktiği
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23 Ocak 2022 12:05
Galatasaray'da, Süper Lig'den çok sayıda takımın yanı sıra Hull City'den teklifler alan Ryan Babel ile sözleşmenin feshi için masaya oturulacak.

6 aylık kontratı bulunan Hollandalı futbolcuya haziran ayına kadar ödenmesi gereken 1 milyon 250 bin Euro'nun bir kısmı verilip serbest bırakılacak.

Galatasaray, sezon başında da Radamel Falcao ile aynı şekilde yollarını ayırmıştı.

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