Ryan Babel'e Falcao taktiği

Galatasaray'da, Süper Lig'den çok sayıda takımın yanı sıra Hull City'den teklifler alan Ryan Babel ile sözleşmenin feshi için masaya oturulacak.



6 aylık kontratı bulunan Hollandalı futbolcuya haziran ayına kadar ödenmesi gereken 1 milyon 250 bin Euro'nun bir kısmı verilip serbest bırakılacak.



Galatasaray, sezon başında da Radamel Falcao ile aynı şekilde yollarını ayırmıştı.





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