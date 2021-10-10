Rummenigge: "FFP 3.0 bir an önce gelmeli"

Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı Kark Heinz Rummenigge, yeni bir FFP düzenlemesi gerektiğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rummenigge: 'FFP 3.0 bir an önce gelmeli'
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10 Ekim 2021 17:50
Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı Kark Heinz Rummenigge, UEFA'nın FFP konusunda düzenlemeye gitmesinin şart olduğunu ve ekonomik dengesizliklere engel olması gerektiğini belirtti.

FFP kurallarının şu anda caydırıcı olmadığını söyleyen Rummenigge, "Katı ve istikrarlı bir şekilde uygulanması gereken FFP versiyon 3.0'a ihtiyacımız var. Burada yeni cezalar olmalı. Eğer bir kulüp FFP kurallarını ihlal ederse, durumu çözene kadar gri bölgede kalması engellenmeli. Bu takımlar, Şampiyonlar Ligi'nden anında elenme gibi cezalarla karşı karşıy olduğunu bilmeli" dedi.

Son dönemde UEFA'nın FFP konusunda bazı takımlara daha esnek davrandığı konusunda tartışmalar artarken, Manchester City ve PSG gibi zengin sahipleri olan kulüplerin bütçelerinin yeterince dikkatli incelenmediği yönünde eleştiriler yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.


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