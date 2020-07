Rozier ve Graham'den, Michael Jordan'a övgüler!

Charlotte Hornets guardları Terry Rozier ve Devonte' Graham, takımlarının sahibi Michael Jordan'ın The Last Dance belgeseli ile ilgili tecrübelerini paylaştılar.



Modern NBA'deki diğer birçok oyuncu gibi Rozier da takım arkadaşı Graham'le birlikte Jordan hikayesine dalmak ve tüm zamanların en büyük basketbol oyuncusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için The Last Dance belgeselini kullandı.



Rozier, MJ ile ilgili şunları söyledi:



"Aslında bu belgeseli izleyerek çok şey öğrendim. İki kez ayrı seferde, üç şampiyonluk üst üste kazandıklarını bile bilmiyordum. Dürüstçe söylüyorum. Bu ligde böyle şeyler yapmak için süper özel olmalısınız."



"Onun zihniyeti hakkında bir fikriniz olduğunu düşünüyorsunuz, ancak bu belgeseli gördüğünüzde tüyleriniz diken diken oluyor. Charlotte Hornets'ın sahibi olan onun için oynamam, benim için çok büyük bir şey. Çünkü rekabetçi dürtümü seviyormuş gibi hissediyorum. Bende bir şeyler görüyor. Bu yüzden daha iyi olmak istiyorum."



"İZLEYİNCE ANLIYORSUNUZ"



Charlotte'un ikinci yıl guardı Graham de ayrıca Jordan hakkında şunları paylaştı:



"Onu aslında pek izleyemedim. Birçok hikaye duyuyordum. Ve filmleri, videoları ve bunun gibi şeyleri görüyor olsanız da, aslında The Last Dance'i izlediğinizde, onun neden böye olduğunu ve böyle oynayıp liderlik ettiğini, neden şimdiye kadarki en büyük oyunculardan biri olarak kabul edildiğini görüyorsunuz. Bana göre şimdiye kadarki en büyük oyuncu."



Jordan, Rozier'a 2019'da üç yıllığı 58 milyon dolarlık bir kontrat vermişti.