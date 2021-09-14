Siebatcheu, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.



Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alamadığı rakipleri 🧐



🇪🇸 4 maç, Villarreal

🇨🇭 2 maç, Young Boys

🇩🇪 1 maç, Stuttgart

🇹🇷 1 maç, Fenerbahçe pic.twitter.com/OCat1Q0joB



— Sporx (@sporx) September 14, 2021

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Manchester United, deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi Young Boys 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı ve Kırmızı Şeytanlar ilk maçta sürpriz ile karşılaştı.Manchester United, takıma 12 yıl sonra geri dönen tecrübeli süperstar Cristiano Ronaldo'nun 13. dakikada attığı golle öne geçerken, 35. dakikada Wan-Bissaka'nın yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görmesi işleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra kontrolü eline geçiren Young Boys, 66. dakikada Ngamaleu'nun golüyle eşitliği yakaladı. 90+5. dakikada sahneye çıkanMücadelede 72 dakika sahada kalan ve geri dönüşün ardından 2 maçta 3 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkarak Casillas'ın rekoruna ortak oldu. Öte yandan Portekizli yıldız, üst üste 17. sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atarken, toplam 135 gole ulaştı.Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı. "Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 2. haftasında Manchester United evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Young Boys ise Atalanta deplasmanına gidecek.