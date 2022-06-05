İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaptan olacağı tartışması sürüyor. Yeni menajer Erik ten Hag yönetimindeki United'da mevcut kaptan Harry Maguire kötü bir performans sergilediği için sorgulanıyor. Bu konu bir krize dönüşmüş durumda.



KAPTANLIĞIN FAVORİSİ DE GEA



Ada basınında yer alan haberlere göre; Maguire, ciddi bir baskı altında ve kaptanlık pazubandını yeni sezonda çok büyük ihtimalle kaptıracak. 31 yaşındaki İspanyol kaleci David de Gea ise yeni sezonda daha fazla sorumluluk almaya hazır ve kaptan olmak için de favori durumda.



RONALDO İLE EGO SAVAŞI YAŞAMIŞTI...



Yeni menajer Erik ten Hag, oyuncuların kaptanın kim olacağını oylamasına izin verecek. Bu arada The Sun'da yer alan haberde; Maguire'ın, Cristiano Ronaldo ile ego savaşına girdiği için kaptanlık konusunda sorunlar yaşadığına dikkat çekildi.



DE GEA'NIN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Ronaldo'nun da kaptanlık için adaylardan olduğu fakat; oylamada De Gea'nın öne geçme ihtimalinin Portekizli yıldızdan daha yüksek olduğu konuşuluyor. Kaptanlığın favorisi De Gea geride bıraktığımız sezon 46 maçta 4140 dakika süre almıştı. Atletico Madrid'den transfer edilen De Gea, 2011-12 sezonundan bu yana Kırmızı-Şeytanlar'ın formasını terletiyor.





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