Roland Garros'ta dev final: Muchova-Swiatek

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Roland Garros'ta kadınlar finali heyecanı yaşanacak. Final maçında Çek sporcu Karolina Muchova ile Polonyalı Iga Swiatek karşılaşacak.



YARI FİNALİ NASIL GEÇTİLER?



Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya klasmanının 43 numarası Muchova karşı karşıya geldi. Bu sezon grand slam maçlarında hiç yenilmeyen ve Fransa Açık'ta yarı finale set vermeden gelen Sabalenka'yı 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Çek raket kariyerinde ilk kez finale yükseldi.



Dünya klasmanının 1 numarası Swiatek ise 14 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaştı. Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, turnuvada 3. kez finale yükseldi.



Saat 16:00'da başlayacak olan final karşılaşması, Eurosport ve Dmax ekranlarından yayınlanacak.





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