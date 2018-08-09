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Rizespor'un yenisi Jakub Brabec 3 puan istiyor

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Jakub Brabec, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Rizespor'un yenisi Jakub Brabec 3 puan istiyor
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09 Ağustos 2018 14:33
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Jakub Brabec, Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlandıklarını, bir an önce lige başlamak istediklerini söyledi.

Çek futbolcu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımla çalışmalara yeni başladığını belirtti.

Daha sonra hazırlık maçında görev aldığını ifade eden 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Hem kendimin hem de takımın hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

Jakub Brabec, tesisleri beğendiğini anlatarak, "Burada insanların bana yaklaşımı çok güzel. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belçika ile kıyaslarsak burada daha güzel bir ortamın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Rizespor'a transfer olmadan önce Kasımpaşa'da forma giyen milli takım arkadaşı David Pavelka ile konuştuğunu ifade eden Brabec, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O bana çok güzel şeyler söylemişti. Gerek Türkiye ve gerekse Çaykur Rizespor hakkında. O yüzden Kasımpaşa'yı çok az da olsa biliyorum. Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlandık. Bir an önce lige başlamak istiyoruz. Umarım her şey bizim için çok güzel geçer. Her gün burada yeni bir şeyler öğreniyorum. Halen daha uyum sürecindeyim."

Brabec, taraftarlara bir mesajı olduğunu da aktararak, "Umarım maça gelirler. Tribünleri doldururlar, ben onları orada görmek istiyorum. Bize yardımcı olsunlar. Biz bir şekilde maçı kazanırız." ifadelerini kullandı.

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