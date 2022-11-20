Rizespor, Boluspor'u tek golle geçti!

Spor Toto 1. Lig 14. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada penaltıdan Yannick Bolasie kaydetti.



Rizespor bu sonuçla ligde oynadığı son 8 maçını da kaybetmedi. Söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor ise son 3 haftada 2. kez yenildi.



Rizespor bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı ve Boluspor ile eşit puana ulaştı.



Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Boluspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.





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