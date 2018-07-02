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Rıza Çalımbay, Trabzonspor'dan eski öğrencisine talip oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, Trabzonspor'dan eski öğrencisi Uğurcan'ı yeşik-beyazlı takıma kazandırmak adına girişimlerde bulundu.

Rıza Çalımbay, Trabzonspor'dan eski öğrencisine talip oldu
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02 Temmuz 2018 11:53
Trabzonspor eski teknik direktörü Rıza Çalımbay bordo mavili takımdan Uğurcan'ı istedi.

Çalımbay'ın aracılar vasıtası ile Bordo mavili yönetime haber göndererek, "Eğer satmaya sıcak bakarsanız, genç kaleci Uğurcan Çakır'ı  transfer etmek isterim"  dediği öğrenildi.

Ancak Bordo Mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu;  "Uğurcan'ı Rıza hocamız A takımda oynattı. İyi bir kaleci. Ama  satmayacağız. Uzun yıllar bu kale ona teslim edilecek"  diyerek teklifi geri çevirdi.

Kaynak: Trabzon HaberSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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