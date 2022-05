Rıza Çalımbay: 'Önceliğim Sivasspor'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, memleketi Sivas'ta eğitime başladığı Danişment İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Çalımbay, daha sonra tezahüratlar eşliğinde konferans salonuna geçti. Öğrenciler, burada da ellerindeki Sivasspor yazılı pankartlar ve kırmızı-beyaz flamalarla Çalımbay'a sevgi gösterisinde bulundu.



Çalımbay, yaptığı konuşmada, yıllar önce eğitime başladığı Danişment İlkokulu'nda bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Yeni sezon için transfer yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Çalımbay, "Ben 3 senedir Sivasspor'da görev yapıyorum. Ekibimizle beraber ne hedef koyduysak hepsini gerçekleştirdik. Takımı 2 senedir Avrupa'ya götürüyoruz. Gerçekten Avrupa'da güzel işler de yaptık. Şu anda hedefimiz ne transfer ne de başka bir şey. Tek düşüncemiz Ziraat Türkiye Kupası'nı Sivas'a getirmek." dedi.



Sivasspor'un kupa tarihinde final dahi oynamadığına dikkati çeken Çalımbay, "Finale kadar geldik, kupayı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kupaya tahmini 133 takım katılıyor ve bunların içinden 2 Anadolu takımı finale kaldı. Bu da çok büyük bir başarı. Kupayı da alırsak çok daha güzel olacak. " diye konuştu.



Çalımbay, takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise "Gittiğim her kulüpte mukavelemi bir yıllık yapıyorum. Ayrıca hep hedefi olan kulüplerde çalıştım. Hedef varsa yine ona göre yönetimle oturup, konuşacağız. Yeni sezonda transfere de ihtiyacımız olacak. Onları da yapabilirsek tabii ki de oturup görüşeceğiz. Lig bitmeden hiçbir zaman sözleşmeyle ilgili konuşmuyorum ama önceliğim Sivasspor." yanıtını verdi.



Futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başladığını ve 20 yıl siyah-beyazlı takımın formasını giydikten sonra futbolu 33 yaşında bıraktığını anlatan Çalımbay, "Başka hiçbir kulüpte oynamadım. Beşiktaş'ın tarihinde en çok futbol oynayan ben oldum. Yıllarca kaptanlık yaptım, 6 şampiyonluk yaşadım. Milli takımda da oynadım ve kaptanlık yaptım. Okul her zaman aklımdaydı ama benim en çok düşündüğüm şey futboldu. Burada yıllar önce okurken de bahçesinde çok top oynadık. Danişment İlkokulu benim için çok önemli. Yıllar geçmesine rağmen ilkokul öğretmenimin ismini hiç unutmadım. Sizleri böyle coşkulu görünce de çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.



Çalımbay, konuşmasının ardından öğrencilerin formalarını imzaladı.





