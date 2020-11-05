Rıza Çalımbay: 'Galatasaray için rotasyon söz konusu değil'

Demir Grup Sivasspor'un Qarabağ maçına başladığı 11'de Max Gradel ve Olarenwaju Kayode'nin yer almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi.



"GALATASARAY İÇİN DEĞİL!"



Rıza Çalımbay, "Galatasaray'ı düşünerek rotasyon yapmadık, sakat arkadaşlarımız var. Kadroyu açıklarken Max Gradel iyi hissetmediğini söyledi, bu yüzden 11'e yazmadık. Kayode'de de farklı problem var, onu da dinlendiriyoruz. İnşallah kullanmayız." diyerek rotasyon yapmadıklarını altını çizdi.



"SİVASSPOR'UN SUÇU DEĞİL"



Yayıncı kuruluş yorumcularından Tugay Kerimoğlu, eleştiriler üzerine "Sivasspor'u ülke puanı nedeniyle baskı altına almanın anlamı yok. Bu noktaya Sivasspor yüzünden gelmedik." ifadelerini kullandı.



Metin Tekin ise "Ülke puanımız bugün bu noktadaysa, majör takımlarımızın yüzünden. Sivasspor'u suçlamak mantıklı değil." diye konuştu.



