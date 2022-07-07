RIDVAN MORALSİZ GÖRÜNDÜ

YOĞUN TERAPİ UYGULANIYOR

TORINO 4 MİLYON EURO VERİYOR

Beşiktaş ile Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, uzun süre Rıdvan Yılmaz transferi için görüşme yaptı. Fakat; futbolcu için ödeme konusunda kriz yaşandı. Avusturya kampına katılan genç sol beke yoğun bir terapi uygulanıyor.Frankfurt'a transferi askıya alınan Rıdvan Yılmaz, takımının kampına katıldı. Beşiktaş Kulübü'nün transferde garanti ücretin ilk 2 taksidini peşin istemesi sonrasında duran temasların ardından takıma katılan futbolcu moralsiz göründü.Beşiktaş teknik ekibi ve profesyonelleri Rıdvan'ın moralini düzeltmek için yoğun terapi uyguluyor. Yakın zamanda futbolcunun adı Frankfurt dışında Torino ile de anıldı.Torino'nun, Rıdvan Yılmaz için umutlu bekleyişini sürdürdüğü iddia ediliyor. İtalyan kulübünün milli futbolcu için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara yeni bir teklif yapabileceği gündemde. Torino'nun Kartal'a 4 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında.