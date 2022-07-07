Rıdvan Yılmaz'a yoğun terapi

Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde anlaşamadı. Moralsiz görünen genç futbolcuya yoğun terapi yapılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Yılmaz'a yoğun terapi
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07 Temmuz 2022 09:33
Beşiktaş ile Almanya Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, uzun süre Rıdvan Yılmaz transferi için görüşme yaptı. Fakat; futbolcu için ödeme konusunda kriz yaşandı. Avusturya kampına katılan genç sol beke yoğun bir terapi uygulanıyor.

RIDVAN MORALSİZ GÖRÜNDÜ

Frankfurt'a transferi askıya alınan Rıdvan Yılmaz, takımının kampına katıldı. Beşiktaş Kulübü'nün transferde garanti ücretin ilk 2 taksidini peşin istemesi sonrasında duran temasların ardından takıma katılan futbolcu moralsiz göründü.

YOĞUN TERAPİ UYGULANIYOR

Beşiktaş teknik ekibi ve profesyonelleri Rıdvan'ın moralini düzeltmek için yoğun terapi uyguluyor. Yakın zamanda futbolcunun adı Frankfurt dışında Torino ile de anıldı.

TORINO 4 MİLYON EURO VERİYOR

Torino'nun, Rıdvan Yılmaz için umutlu bekleyişini sürdürdüğü iddia ediliyor. İtalyan kulübünün milli futbolcu için önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara yeni bir teklif yapabileceği gündemde. Torino'nun Kartal'a 4 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında.



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