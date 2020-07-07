Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe şaşkın ördek gibi

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı ve ilk yarısı 0-0 biten maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu."Futbolda antrenmanlar daha da fazlalaştı, genelde kaleciler haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Bugün de Gençlerbirliği, Fenerbahçe kalecisi Altay'ı çalıştırdı. Havadan, yerden, yandan... Her şekilde saldırdılar. Kornerde kaleci Altay topa çıktı, Falette, Altay'ı engelledi; Falette takım arkadaşına faul yaptı. Fenerbahçe şaşkın ördek gibi, konsantrasyon diplerde, inanılmaz!"Gençlerbirliği, 32 hafta boyunca girmediği kadar pozisyona Fenerbahçe karşısında girdi. Bu kadar gol pozisyonuna girdiği bir maç Gençlerbirliği daha önce oynamıştır. Ozan'dan da Jailson'dan da stoper falan olmaz, mümkün değil. Jailson'a göre Ozan'ı değerlendirmek de doğru değil.Sporculara iyi, kötü diyemem! Çok kötü bir pandemi süreci yaşanıyor, hava sıcaklıkları, nem ortada. Var olan şartlarda futbol oynamak, konsantre olmak gerçekten çok zor"