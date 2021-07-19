Renato, Barça, Gedson, G.Saray: Kritik denklem!

Lille'in Portekizli yıldızı Renato Sanches, Barcelona'ya önerildi. Transfer gerçekleşirse Fransız kulübü, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Renato, Barça, Gedson, G.Saray: Kritik denklem!
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19 Temmuz 2021 00:45
Geçtiğimiz sezon Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Lille'in kilit oyuncularından biri ola nRenato Sanches için bu yaz transfer anlamında büyük bir potansiyel taşıyor.

Portekizli oyuncunun menajeri Jorge Mendes de oyuncusunu Avrupa'nın dev kulüplerine önerirken, Barcelona da önemli bir ihtimal olarak öne çıktı.

Atletico Madrid'den Saul'u kadrosuna katmak için girişimler yapan Barcelona'ya ünlü menajer tarafından Renato da önerildi.

Barcelona'nın şu anda bu ihtimale sıcak bakmadığı ancak ilerleyen dönemde bir sürpriz yaşanabileceği kaydedildi.

LILLE GEDSON'U İSTİYOR

Renato Sanches'in ayrılması, Galatasaray için de kritik bir haber olabilir çünkü Fransız ekibi Gedson Fernandes'in de önemli taliplerinden biri durumunda.

Renato Sanches'i yüksek bedelle gönderme peşinde olan Lille'in yerine ise Gefson Fernandes'i düşündüğü belirtiliyor.


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