Charlotte Hornets ekibinin, guard Reggie Jackson'ı serbest bırakacağı bildirildi.



Charlotte Observer'dan Rod Boone, Jackson'ın yakında Philadelphia 76ers'la sözleşme imzalamayı planladığını söyledi.



Hornets, Jackson'ı bu yazın başlarında Denver Nuggets'ı bir maaş boşluğu hamlesiyle kadrosuna katmış, tecrübeli oyuncunun maaşını garantileyerek ayrıca iki adet ikinci tur draft hakkı da elde etmişti.



Jackson, Hornets tarafından iki yıllık bir süre içinde ikinci kez serbest bırakılmış oldu. Charlotte daha önce 2023'ün son takas günü sonrasında tecrübeli oyun kurucuyu serbest bırakmıştı. Jackson daha sonra Nuggets'la sözleşme imzalamıştı.



34 yaşındaki oyuncu, Denver formasıyla 82 maçta da forma giyerek 10,2 sayı ve 3,8 asist ortalamaları yakalamıştı.





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