Recep Uçar: 'TFF organizasyonu çuvalladı'

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktör Recep Uçar, kupada karşılaşacakları Galatasaray maçıyla istediklerini alıp ilk 8'e kalmayı amaçladıklarını söyledi.



Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli bir kulvar olduğunu söyledi.



Hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğunu ifade eden Uçar, oyuncularını maçta gösterdiği özveri, kazanma hırsı ve taktiksel sadakatinden dolayı kutladı.



Uçar, ilk yarı isredikleri oyunu sahaya yansıtıklarını belirterek, "İkinci yarının başlangıcında belirli bir bölüme kadar da istediğimiz gibiydi. Son dakikalarda da geçiş golüyle 3-1 kazandık. Konyaspor ve oyuncularım için harika bir galibiyet. Bazı galibiyetler teknik adamlar için 3 puandan ötedir. Bugün birçok sebepten dolayı ilk defa oynayan Abdurrahman Üresin ve Utku Eriş için çok mutluyum." diye konuştu.



Oyuncularının ligin en iyi takımlarından birine karşı çok iyi sınav verdiğine dikkati çeken Uçar, şöyle konuştu:



"Kupada son maçımız Galatasaray ile inşallah oradan da arzu ettiğimiz sonucu alıp biz bir üst tura kalmak istiyoruz. Geçmişte bu kupayı kazanan bir kulüp olarak bu kupaya çok ciddi önem veriyoruz. Her şeyiyle asılıyoruz, kazanmak istiyoruz. Kupayı değerli hale getirmeye çalışıyoruz. Çorumspor, ilk maçta ideal kadroya yakın bir kadroyla çıktı. İlk maçı kaybedince, iddiası kalmayınca 19 yaş altı kadrosuyla çıkıyor. Grubumuzdaki dengeleri değiştiriyorlar. Bunu organize eden TFF yetkilerinin bunu daha iyi planlaması lazım. O anlamda iyi bir planlama olmadığı, sistemin yanlış olduğu çok net ortaya çıkıyor. Bugünkü takımların maçlarına baktığımız da şu anda TFF organizasyonu çuvalladı. Bunu net söyleyeyim ama her şeye rağmen son maçı şubat ayı sonunda Galatasaray'la oynayacağız. Belki bu galibiyetin matematiksel olarak yetme şansı var ama yetmeme olasılığı daha yüksek. Umarım o maçı da alıp biz ilk grupta ilk iki yapıp yolumuza devam etmek istiyorum."