Real Madrid'den Lewandowski için 150 milyon euro!

Polonyalı golcüsüiçin ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.Polonya basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, Lewandowski için Bayern Münih'e 150 milyon euro teklif etmeye hazır.Karim Benzema'dan beklenen verimi artık alamayan Real Madrid'in Harry Kane ve Lewandowski için sezon sonunda yoğun bir girişimde bulunacağı kaydedildi.Sık sık Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini açıklayan Lewandowski ise şu an için Bayern Münih'e odaklandığını açıkladı.Alman basınına konuşan Polonyalı golcü, "Şu anda bunları düşünmüyorum. Bayern Münih'in oyuncusu olarak Real Madrid'i düşünmek doğru olmaz. Kendi takımıma odaklanamam" ifadelerini kullandı.Bavyera ekibiyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Lewandowski, bu sezon 33 maçta 29 gol attı ve 4 asist yaptı.