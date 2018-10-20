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Real Madrid'de Lopetegui için son saatler!

Real Madrid yönetiminin 24 saat içinde teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son vereceği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de Lopetegui için son saatler!
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20 Ekim 2018 17:16
La Liga'da sahasında Levante'ye 2-1 yenilen Real Madrid'de Julen Lopetegui dönemi bitmek üzere. BeIN SPORTS İspanya'nın iddiasına göre Real Madrid yönetimi, 24 saat içinde Julen Lopetegui'nin kovulacağını açıklayacak.

Real Madrid tarihinin en uzun gol atamama serisini yakalayan Lopetegui ise Levante yenilgisinin ardından geleceği düşünmediğini belirtti.

''HER ZAMANKİNDEN DAHA MOTİVEYİM''

İspanyol teknik adam, ''Şu anda düşündüğüm en son şey kovulmak. Bir an önce çocukları ayağa kaldırıp bir sonraki maça hazır hale getirmek istiyorum. Bunun için sadece üç günümüz var. Devam etmek için her zamankinden daha motiveyim. Er ya da geç kazanmaya başlayacağız. Futbolun adaletsiz bir oyun olduğunu biliyoruz ama bu durumdan çıkacağız.'' dedi.

''FUTBOL, GOLLERE BAĞLI BİR OYUNDUR''

Real Madrid'in 116 yıllık tarihinde en uzun süren gol atamama serisi hakkında da konuşan Julen Lopetegui, ''Futbol, gollere bağlı bir oyundur. Skor için elimizden gelen her şeyi yaptık ama futbolda bazen ilginç şeyler olabiliyor.'' sözlerini kullandı.



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