Real Madrid'de Lopetegui için son saatler!

La Liga'da sahasında Levante'ye 2-1 yenilen'dedönemi bitmek üzere. BeIN SPORTS İspanya'nın iddiasına göre Real Madrid yönetimi, 24 saat içinde Julen Lopetegui'nin kovulacağını açıklayacak.Real Madrid tarihinin en uzun gol atamama serisini yakalayan Lopetegui ise Levante yenilgisinin ardından geleceği düşünmediğini belirtti.İspanyol teknik adam, ''Şu anda düşündüğüm en son şey kovulmak. Bir an önce çocukları ayağa kaldırıp bir sonraki maça hazır hale getirmek istiyorum. Bunun için sadece üç günümüz var. Devam etmek için her zamankinden daha motiveyim. Er ya da geç kazanmaya başlayacağız. Futbolun adaletsiz bir oyun olduğunu biliyoruz ama bu durumdan çıkacağız.'' dedi.Real Madrid'in 116 yıllık tarihinde en uzun süren gol atamama serisi hakkında da konuşan Julen Lopetegui, ''Futbol, gollere bağlı bir oyundur. Skor için elimizden gelen her şeyi yaptık ama futbolda bazen ilginç şeyler olabiliyor.'' sözlerini kullandı.